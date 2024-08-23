Строители возвели стационар в Тарко-Сале на 75%

Новое здание стационара педиатрического отделения в Тарко-Сале готово на 75%. Двери медицинского объекта откроются весной 2025 года, об этом агентству «Север-Пресс» рассказал представитель подрядчика Владимир Синеглазов.
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