Калужский губернатор рассказал о поручениях президента в соцсфере на ПМЭФ-2024

Делегация Калужской области 7 июня завершила работу на ПМЭФ-2024. Публикуем видео с выдержкой из эксклюзивного интервью губернатора, касающейся социальной сферыДелегация Калужской области 7 июня завершила работу на ПМЭФ-2024.
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