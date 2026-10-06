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Нужно ли голодать перед анализом крови

Нужно ли голодать перед анализом крови

Требование не есть 8-12 часов перед сдачей крови может быть необязательным для большинства стандартных лабораторных исследований.

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