Полиция застрелила женщину в Мюнхене, которая напала с ножом на прохожих

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Hackert Вечером на Терезиенвизе (Луг Терезы) в Мюнхене, где ежегодно проводится знаменитый «Октоберфест», тридцатилетняя женщина нанесла ножевые ранения нескольким прохожим.
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