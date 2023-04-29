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Первый в истории пассажирский автобус отправился из Петербурга в Симферополь

В столицу Крыма туристы прибудут в воскресенье. Пассажирский автобус регулярного межрегионального сообщения отправился в субботу, 29 апреля, из Петербурга в Симферополь.

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