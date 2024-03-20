Как «русские добровольцы» стали румынскими наемниками: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 20 марта 2024 года Юлия СоколоваНа Украине продолжается присутствие иностранных наемников, число которых, по оценкам Министерства обороны РФ, сократилось с 13,5 тысяч до примерно 5 тысяч с начала военных действий.