Стартап ShareCat привлекает $50 млн, не смотря на свою убыточность

По словам двух источников, знакомых с этим вопросом, ShareChat находится на завершающей стадии обсуждения вопроса о привлечении нового финансирования в размере около $50 млн, что снизит оценку стартапа до уровня ниже $1,5 млрд.
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