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Петербургский дневник

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Максим Мейксин: началось выдвижение кандидатов на допвыборах депутата Заксобрания Петербурга

Максим Мейксин: началось выдвижение кандидатов на допвыборах депутата Заксобрания Петербурга

По округу №18 Сегодня началось выдвижение кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Петербурга по округу №18, сообщил в своём телеграм-канале глава Избирательной комиссии Петербурга Максим Мейксин.

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