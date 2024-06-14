Максим Мейксин: началось выдвижение кандидатов на допвыборах депутата Заксобрания Петербурга

По округу №18 Сегодня началось выдвижение кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Петербурга по округу №18, сообщил в своём телеграм-канале глава Избирательной комиссии Петербурга Максим Мейксин.
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