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Мемфис (WTA). 1/2 финала. Лютова сыграет с Калиевой, Сарасуа – с Видмановой

Кристина Лютова сыграет с Эльвиной Калиевой в полуфинале в Мемфисе. Сетка турнира здесь . Memphis Classic Мемфис, США 27 июля – 2 августа 2026 WTA 250 Призовой фонд – 283 347 долларов Открытые корты, хард 1/2 финала.

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