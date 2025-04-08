Решение о проведении акции «Бессмертный полк» в городах России в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне будет принято после 15 апреля и объявлено на пресс-конференции, рассказали NEWS.
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Решение о проведении акции «Бессмертный полк» в городах России в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне будет принято после 15 апреля и объявлено на пресс-конференции, рассказали NEWS.