Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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У Главного храма ВС РФ прошла мемориальная акция «Свеча памяти»

У Главного храма ВС РФ прошла мемориальная акция «Свеча памяти»

У Главного храма ВС РФ состоялась мемориальная акция «Свеча памяти». Чтобы зажечь свечи участников, к месту проведения мероприятия доставили частицу пламени от Вечного огня Пискаревского мемориального кладбища Санкт-Петербурга.

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