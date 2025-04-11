Лавров: Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций, ответа пока нет

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Россия предложила США вывести из-под санкций авиакомпанию "Аэрофлот", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран – участниц СНГ.
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