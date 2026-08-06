Экипаж пропавшего под Иркутском самолета выживал в тайге на трех конфетах

Дебилы! А ягод и грибов в тайге, для них, по-видимому, не вырастили. Силки на зайцев в тик-токе их тоже не научили делать. Костёр без спичек слабо развести. Бедняжки... В тайге от голода умереть невозможно!

Дебилы! А ягод и грибов в тайге, для них, по-видимому, не вырастили. Силки на зайцев в тик-токе их тоже не научили делать. Костёр без спичек слабо развести. Бедняжки... В тайге от голода умереть невозможно!

Ирина52

Leonid PlиGin Дебилы! А ягод и грибов в тайге, для них, по-видимому, не вырастили. Силки на зайцев в тик-токе их тоже не научили делать. Костёр без спичек слабо развести. Бедняжки... В тайге от голода умереть невозможно!

Горожане. Конечно, могут и не знать, какие грибы и ягоды съедобные. А о силках для зайцев (как и о том, как их ошкурить и приготовить),разве что в книге читали... Но и любитель тайги в городе, особенно в мегаполисе, будет выглядеть дебилом...