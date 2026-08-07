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Илья Авербух: «Уверен, что наши фигуристы быстро вернут себе лидерство в юниорском спорте»

Серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух считает, что российские фигуристы смогут быстро вернуть лидерство в юниорском спорте.

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