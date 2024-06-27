У неандертальцев впервые обнаружили свидетельство ухода за ребенком с синдромом Дауна

Испанские палеоантропологи из Университета Алькалы вместе с коллегами из Бургоса, Мадрида, Леона и Валенсии рассказали о неандертальском ребенке, который, скорее всего, страдал синдромом Дауна — генетическим заболеванием, вызванным наличием 47 хромосом вместо 46 и проявляющимся умственной отсталостью, задержкой физического развития и различными проблемами со здоровьем, например пороком сердца и потерей слуха.