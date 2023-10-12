Фигуристка Абдуллина: номер под музыку из "Смешариков" предложил тренер Алешин

Фигуристы Алиса Абдуллина и Егор Петров, выступающие в танцах на льду, признались, что идея поставить показательный номер под музыку из мультфильма "Смешарики" "От винта" принадлежит их тренеру Кириллу Алешину.
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