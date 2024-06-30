Лоренцо Браун, Санти Альдама и братья Эрнангомесы – в итоговом составе сборной Испании

В команду, которая поборется за попадание на Олимпиаду 2024 года в Париже, вошли защитник «Панатинаикоса» Лоренцо Браун, форвард «Мемфиса» Санти Альдама, ветераны «Реала» Руди Фернандес и Серхио Юль, а также братья Хуан и Уилли Эрнангомесы («Панатинаикос» и «Барселона» соответственно).