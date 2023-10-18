Русская весна
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Русская весна

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Свежие комментарии

  • Е Пронина
    найдите статью Роджерса ,он там все обосновал, выгодно это только Нетаньяху,спецы под видом хамаса) это как 11 сентяб...«Сами себя обстре...
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    евреи  сами  себя  обстреляли  5000  ракет)))  давите  муслимов!!!«Сами себя обстре...
  • Е Пронина
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Ходаковский — о несоответствиях в версии Израиля про «сами себя обстреляли»

Ходаковский — о несоответствиях в версии Израиля про «сами себя обстреляли»

Замначальника управления Росгвардии по ДНР, командир легендарного батальона «Восток» Александр Ходаковский высказал своё мнение по поводу чудовищного военного преступления — удара по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли до 800 человек.

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Вик Норд
Смерть сионизму,матери нацизма,и фашизма!
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