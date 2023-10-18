Ходаковский — о несоответствиях в версии Израиля про «сами себя обстреляли»

Замначальника управления Росгвардии по ДНР, командир легендарного батальона «Восток» Александр Ходаковский высказал своё мнение по поводу чудовищного военного преступления — удара по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли до 800 человек.
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