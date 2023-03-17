Царьград

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Житель Крыма случайно запустил найденную в лесу ракету в соседский сарай

Житель Крыма случайно запустил найденную в лесу ракету в соседский сарай

Снаряд был приведён в боевую готовность во время разбора на цветной металл.Фугасы, предположительно, от реактивной системы залпового огня "Град" 46-летний житель Крыма нашёл, прогуливаясь по лесу в окрестностях Джанкоя рядом с заброшенным заводом.

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