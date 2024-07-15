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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арина начала заходить на прыжок – Плющенко поймал ее за руку и направил на выход. После он катал свой номер и оставил Софию Сарновскую». Мама Парсеговой о тренировке перед шоу

В мае 2023-го Арина, которой сейчас 12 лет, ушла из академии Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. «Все было нормально, пока руководство сохраняло объективность.

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