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Главный тренер ХК "Сибирь" призвал поскорее открыть станцию метро "Спортивная"

Главный тренер ХК "Сибирь" призвал поскорее открыть станцию метро "Спортивная"

Игроки опаздывают на тренировки из-за пробок в Новосибирске.В Новосибирске главный тренер хоккейного клуба "Сибирь" призвал к скорейшему открытию станции метро "Спортивная", которая располагается около нового ЛДС "Сибирь-Арена".

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