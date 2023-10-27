Главный тренер ХК "Сибирь" призвал поскорее открыть станцию метро "Спортивная"

Игроки опаздывают на тренировки из-за пробок в Новосибирске.В Новосибирске главный тренер хоккейного клуба "Сибирь" призвал к скорейшему открытию станции метро "Спортивная", которая располагается около нового ЛДС "Сибирь-Арена".
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