Дмитрий Нечаев: «Волжское море» – это новая точка роста

7 ноября в ходе рабочей поездки Президент России Владимир Путин посетил Тверскую область. Вместе с губернатором Игорем Руденей глава государства осмотрел новый речной порт туристического кластера в Завидово и обсудил перспективы развития региона.
7 ноября в ходе рабочей поездки Президент России Владимир Путин посетил Тверскую область. Вместе с губернатором Игорем Руденей глава государства осмотрел новый речной порт туристического кластера в Завидово и обсудил перспективы развития региона.
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