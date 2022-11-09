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Дмитрий Нечаев: «Волжское море» – это новая точка роста

Дмитрий Нечаев: «Волжское море» – это новая точка роста

7 ноября в ходе рабочей поездки Президент России Владимир Путин посетил Тверскую область. Вместе с губернатором Игорем Руденей глава государства осмотрел новый речной порт туристического кластера в Завидово и обсудил перспективы развития региона.

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