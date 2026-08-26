«Сталина нет на это г*****»: из-за ареста директора «ТулаДрон» россияне требуют ужесточения наказаний за мошенничество в оборонке

Игорь Василевский

Ингерман Ланская вот с тебя и начнём... если хорошо будешь висеть, то продолжим на твоих родственниках.... это будет по-сталенски!!!

Жаба, ты все никак не угомонишься? А если на тебя да в прокуратуру? Чем тебе, тварь хахляцкая, Россия то не угодила? Тем, что огрызок до выборов не допустили? Или к кормушке не приглашают?