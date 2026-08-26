Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Сталина нет на это г*****»: из-за ареста директора «ТулаДрон» россияне требуют ужесточения наказаний за мошенничество в оборонке

«Сталина нет на это г*****»: из-за ареста директора «ТулаДрон» россияне требуют ужесточения наказаний за мошенничество в оборонке

Телеканал "78" Уже третья компания-производитель БПЛА за это лето оказалась под пристальным вниманием российских силовиков из-за возможных «мутных схем».

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Комментарии
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Игорь Василевский
Ингерман Ланская
вот с тебя и начнём... если хорошо будешь висеть, то продолжим на твоих родственниках.... это будет по-сталенски!!!
Жаба, ты все никак не угомонишься? А если на тебя да в прокуратуру? Чем тебе, тварь хахляцкая, Россия то не угодила? Тем, что огрызок до выборов не допустили? Или к кормушке не приглашают?
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4 н.
Михаил Федоров
Россия заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров. ******************* Где то ещё больше воруют ...
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4 н.
ООО СибириадаЛ
Владимир Тамбасов
Вернуть смертную казнь и полную конфискацию
👍
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4 н.