«Сталина нет на это г*****»: из-за ареста директора «ТулаДрон» россияне требуют ужесточения наказаний за мошенничество в оборонке

Телеканал "78" Уже третья компания-производитель БПЛА за это лето оказалась под пристальным вниманием российских силовиков из-за возможных «мутных схем».
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