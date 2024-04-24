Вернувшийся на сцену после «голой» вечеринки Филипп Киркоров выступит на концерте в Кремле

На главной сцене страны пройдет концерт к 50-летию БАМа.Попавший в немилость за участие в скандальной «голой» вечеринке и не так давно вернувшийся на сцену Филипп Киркоров включен в программу концерта к 50-летию БАМа (Байкало-Амурской магистрали), который состоится в Кремлевском дворце.