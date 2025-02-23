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Царьград

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Бои на Курщине: Армия России освободила Марьевку

Бои на Курщине: Армия России освободила Марьевку

Русские военнослужащие освободили курскую Марьевку.В Курской области удалось освободить очередной населённый пункт.

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Комментарии
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Амара Карпова
ЛУЧШИЕ РЕБЯТА❤️👍Храни Всех Бог👍🙏
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19 час.
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