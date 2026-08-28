Сумма пособия при многоплодной беременности может выйти за пределы 200 тысяч рублей

В 2026 году минимальное пособие при многоплодной беременности составляет порядка 172,8 тысячи рублей, а при росте МРОТ в 2027 году может перешагнуть отметку в 200 тысяч В 2027 году минимальное пособие по беременности и родам при многоплодной беременности в России может достичь более 200 тысяч рублей, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин агентству РИА Новости.