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Мужчина, ударивший ребенка кулаком в магазине в Курской области, арестован

Мужчина, ударивший ребенка кулаком в магазине в Курской области, арестован

Ленинский райсуд в Курске отправил под стражу Мухамеда Гулаева, обвиняемого в нанесении удара кулаком в лицо четырехлетнему ребенку в одном из магазинов Курчатова, сообщает в своем Telegram-канале Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
На его родине его бы грохнули... Это у нас они все-петкхи!
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16 час.

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