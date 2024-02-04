Мужчина, ударивший ребенка кулаком в магазине в Курской области, арестован

Ленинский райсуд в Курске отправил под стражу Мухамеда Гулаева, обвиняемого в нанесении удара кулаком в лицо четырехлетнему ребенку в одном из магазинов Курчатова, сообщает в своем Telegram-канале Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.
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