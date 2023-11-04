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«Лига Х» — американский футбол, в который играют красотки в нижнем белье

«Лига Х» — американский футбол, в который играют красотки в нижнем белье

Футбол — игра не только для сильных мужчин, но и для красивых женщин. Раньше эту горячую команду называли «Футбольной лигой в нижнем белье» (Lingerie Football League) и «Легендарной футбольной лигой» (Legends Football League).

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