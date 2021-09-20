Дегтярев планирует назначить сенатором от Хабаровского края зампреда правительства региона

ХАБАРОВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Михаил Дегтярев, побеждающий на выборах губернатора Хабаровского края после обработки 99,75% протоколов, планирует назначить сенатором от региона заместителя председателя правительства края Андрея Базилевского.
ХАБАРОВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Михаил Дегтярев, побеждающий на выборах губернатора Хабаровского края после обработки 99,75% протоколов, планирует назначить сенатором от региона заместителя председателя правительства края Андрея Базилевского.
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