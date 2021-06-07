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Даниил Медведев: «Надаль побеждал на «Ролан Гаррос» 13 раз, почти никогда не отдает сеты. Чем позже ты с ним встретишься, тем лучше»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал то, что на «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль и Новак Джокович попали в одну половину сетки, а почти все молодые топы – в другую.

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