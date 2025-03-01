Глава МИД Венгрии оценил слова Трампа на встрече с Зеленским

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал слова президента США Дональда Трампа на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским самым великолепным моментом последних трех лет.
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