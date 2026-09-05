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FiNE NEWS

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Бывший депутат Рижской думы рассказал о методах давления на россиян в Латвии

Бывший депутат Рижской думы рассказал о методах давления на россиян в Латвии

Бывший депутат Рижской думы рассказал о попытках Латвии запугать россиян, проживающих в стране. По его словам, латвийские власти используют различные методы давления, направленные на ограничение прав и свобод российских граждан.

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