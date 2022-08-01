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Ракетные войска НОАК пожелали гражданам "спокойной ночи" фото с гиперзвуковым оружием

Ракетные войска НОАК пожелали гражданам "спокойной ночи" фото с гиперзвуковым оружием

Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в своем официальном аккаунте в китайской социальной сети "Вэйбо" опубликовали в понедельник вечером пожелание гражданам страны спокойной ночи с фотографией гиперзвукового оружия DF-17.

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