Ракетные войска НОАК пожелали гражданам "спокойной ночи" фото с гиперзвуковым оружием

Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в своем официальном аккаунте в китайской социальной сети "Вэйбо" опубликовали в понедельник вечером пожелание гражданам страны спокойной ночи с фотографией гиперзвукового оружия DF-17.