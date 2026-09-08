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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Фу об уходе форварда из «Сочи»: «Руководство клуба с пониманием отнеслось к ситуации и пошло Спенсеру навстречу. В хоккейном бизнесе такой подход встречается не всегда»

Андрей Матвеев, агент нападающего Спенсера Фу , прокомментировал уход хоккеиста из «Сочи». Южане и форвард ранее расторгли контракт по инициативе игрока.

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