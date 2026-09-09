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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Венеция» потеряла Сирджабари Райса как минимум на два месяца

«Венеция» потеряла одного из ключевых игроков перед стартом нового сезона. Сирджабари Райс, который должен был стать основным атакующим защитником команды, пропустит как минимум два месяца из-за травмы.

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