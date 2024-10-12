Украина будет широко применять модернизированные «дроны-драконы» с раскаленным металлом, считает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
Полковник назвал особенности украинских «дронов-драконов»
Комментарии
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Галина Чужая
Нельзя говорите, ООН запрещает... А Украина об этом знает? Думаю, что знает. Только ей, как и Израилю, можно всё. Индульгенция у них от главнюка Мира.😡😡
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16 час.
Игорь Максаков
Именно так! До них добраться как-нибудь, и в жопу эту хрень налить!
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15 час.
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