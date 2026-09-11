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В кастрюльке

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Просто, душевно и вкусно — как в детстве: готовлю знаменитый медово-ореховый пирог по старому домашнему рецепту

Просто, душевно и вкусно — как в детстве: готовлю знаменитый медово-ореховый пирог по старому домашнему рецепту

Ореховый пирог – это ароматная домашняя выпечка с насыщенным вкусом, румяной корочкой и приятной хрустящей ноткой орехов.

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