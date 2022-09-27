Житель Уссурийска пожаловался в прокуратуру на загрязняющий воздух асфальтобетонный завод

Уссурийской городская прокуратурой проведена проверка по обращению местного жителя по вопросу соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха при эксплуатации асфальтобетонного завода, сообщили ИА UssurMedia в городской прокуратуре.
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