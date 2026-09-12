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За рулем

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Дрифт без усилий: BMW научит свои машины намеренно срываться в управляемый занос

Дрифт без усилий: BMW научит свои машины намеренно срываться в управляемый занос

Опубликованная Немецким ведомством по патентам и товарным знакам заявка BMW описывает систему, с которой управляемый занос начинается заметно проще, чем сегодня.

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