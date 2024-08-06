ВСУ с большими потерями пытаются вырваться из Нью-Йорка, сообщило ТАСС

Большие потери при попытках вырваться из поселка Новгородское (украинское название Нью-Йорк), находящегося под Горловкой, несут оказавшиеся в окружении подразделения ВСУ, сообщило 6 августа ТАСС, ссылаясь на данные от силовых структур.