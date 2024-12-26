Климатологи предупредили о мощном извержении вулкана, которое навредит человеческой цивилизации

Извержение вулкана в Индонезии, 12 ноября 2024 года / © Reuters Как пишет издание Daily Mail, мощное извержение вулкана способно спровоцировать климатический хаос, однако ученые не смогли точно спрогнозировать, где и когда оно случится.
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