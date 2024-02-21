Два носка пара: что подарят мужчинам на 23 Февраля

Перед Днем защитника Отечества в этом году выросли траты на отдых и развлечения — например, чаще, чем в прошлом году, стали покупать путевки в загородные отели и пансионаты, сообщили «Известиям» эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».