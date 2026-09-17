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«-5» - «Зенит» не сумел дожать УНИКС. Суперкубок Единой лиги ВТБ

«-5» - «Зенит» не сумел дожать УНИКС. Суперкубок Единой лиги ВТБ

Вчера в Москве стартовал традиционный предсезонный турнир - Суперкубок Единой Лиги ВТБ. В матче открытия на площадку вышли «Зенит» и УНИКС - две из четырех сильнейших команд России минувшего сезона.

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