Россиянка освободилась из мьянманского аферного центра под угрозами

Русская женщина, обманом вывезенная в Мьянму, освободилась из мошеннического центра. Под угрозой убийства её заставляли обманывать американцев, но она старалась избегать участия в обмане соотечественников.
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