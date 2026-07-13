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Царьград

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Россиянка освободилась из мьянманского аферного центра под угрозами

Россиянка освободилась из мьянманского аферного центра под угрозами

Русская женщина, обманом вывезенная в Мьянму, освободилась из мошеннического центра. Под угрозой убийства её заставляли обманывать американцев, но она старалась избегать участия в обмане соотечественников.

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