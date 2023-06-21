Еще больше мигрантов: на ПМЭФ-2023 определились с будущим

Кто за? Относительно миграционной политики России в правительстве нет единой позиции. Есть мнения, к которым прислушиваются, а некоторые пропускают мимо ушей.
Популярные статьи
- В ночное время суток поражены военные объекты противника в Киеве, Львове, Запорожье, Хмельницкой, Николаевской областях
- Президент России намекнул на возможность удара ВС РФ по авиабазам НАТО в случае их использования задействованными в конфликте самолетами
- Израильский посол на Украине высказался в защиту нацистских военных преступников Бандеры и Шухевича
Свежие комментарии