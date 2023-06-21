Военное обозрение

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Еще больше мигрантов: на ПМЭФ-2023 определились с будущим

Еще больше мигрантов: на ПМЭФ-2023 определились с будущим

Кто за? Относительно миграционной политики России в правительстве нет единой позиции. Есть мнения, к которым прислушиваются, а некоторые пропускают мимо ушей.

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