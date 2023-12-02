На Украине объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на контролируемых Киевом территориях Запорожской и Херсонской областей была объявлена воздушная тревога, согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.
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