Обвиняемый в убийстве четверых детей в Твери скончался в больнице

В Калининском округе Тверской области умер мужчина, обвиняемый в убийстве своих четверых детей. Уголовное дело было возбуждено после обнаружения тел в доме, суд принял решение о его заключении под стражу, но он скончался в больнице.
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