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Авторадио

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Силовики ФСБ предотвратили массированную атаку БПЛА в жилом секторе Подмосковья

ФСБ предотвратила теракт на стратегическом предприятии в Подмосковье. В Центре общественных связей спецслужба рассказали, что была выявлена и взята под наблюдение партия испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов, она ехала из Словакии.

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