Силовики ФСБ предотвратили массированную атаку БПЛА в жилом секторе Подмосковья

ФСБ предотвратила теракт на стратегическом предприятии в Подмосковье. В Центре общественных связей спецслужба рассказали, что была выявлена и взята под наблюдение партия испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов, она ехала из Словакии.