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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жена Овечкина о рекорде Гретцки: «Это важно для всей России, будем рыдать все! Не понимаю людей, которые возмущаются, что он живет и работает в Америке, должна быть гордость за свою страну»

– Что для вас лично будет означать момент, когда муж, даст Бог, обгонит по голам Уэйна Гретцки? И насколько это важно для самого Александра? – Думаю, что это важно в принципе для всей России.

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