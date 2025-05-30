Представлен флагманский КамАЗ К5 без педалей и с выезжающим за пределы кабины креслом

Новым отечественным легковым автомобилем для людей с ограниченными возможностями никого не удивить (такие выпускает АвтоВАЗ, «Автотор» и «Москвич»), а вот грузовик, адаптированный для водителя-инвалида, это что-то новенькое: именно такую машину продемонстрировал КамАЗ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии